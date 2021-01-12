Реконструкцию пешеходного моста в Московском зоопарке планируют завершить в 2021 году

Реконструкцию пешеходного моста в Московском зоопарке собираются завершить в 2021 году.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В этом году мы завершим реконструкцию моста через Большую Грузинскую улицу, соединяющего старую и новую территории Московского зоопарка. Сегодня уже готовы опоры для пролётного строения, построены пешеходные сходы», — заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Длина нового моста — 22 м, высота — 12 м.

Также проходит строительство дополнительного входа в зоосад со стороны станции метро «Баррикадная».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском зоопарке запустили акцию по сбору ёлок.