Певец, композитор, бывший участник группы «Браво» Валерий Сюткин оценил перспективы онлайн-концертов после пандемии.

«Я не буду загадывать, но не хотел бы. Я даю онлайн-концерты периодически, но они не приносят такой гаммы чувств, которую даёт живой контакт со зрителем», — заявил он в беседе с ФАН.

Сюткин также рассказал, что среди песен, написанных за последние десять лет, в его концертный репертуар входят «Москва-Нева», «Любовь Орлова».

«Московскую Lady» надеемся сыграть, фактически этого года песня. В проекте Light Jazz, я думаю, мы можем и «Хочу твоего колдовства» исполнить», — добавил он.

Ранее лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин рассказал НСН о важности соблюдения масочного режима.