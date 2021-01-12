«Россия 1» стала самым популярным телеканалом у россиян в 2020 году

Телеканал «Россия 1» занял лидирующую позицию в списке самых популярных телеканалов у россиян по итогам 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба вещателя.

В соответствии с данными официальных телеизмерений, средняя доля аудитории телеканала в прошедшем году составляет 12,4%.

«На протяжении всего 2020 года телеканал «Россия» не уступил конкурентам ни одной недели, сумев заметно нарастить преимущество в будни и сохранив ведущую позицию по выходным. Общий прирост среднегодовой доли аудитории канала относительно 2019 года составил 3,3%», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что программа «Вести в 20:00» по итогам года стала самым популярным выпуском новостей по будням. Также лидерство удалось сохранить телепередачам «Вести недели с Дмитрием Киселёвым», «60 минут» и «Вечер с Соловьёвым».

В число самых популярных телесериалов года вошли такие проекты, как «Зулейха открывает глаза», «Грозный» и «Спасская».

Ранее о сериале «Грозный» RT рассказал исполнитель роли Андрея Курбского Константин Крюков.