Российский фильм попал в финал международного кинофестиваля в Калифорнии
- © Кадр из фильма «Банка»
Об этом сообщает Newinform.
Лента, снятая по мотивам одного из ранних рассказов Рэя Брэдбери, представлена в категории «Лучший полнометражный художественный фильм».
В картине сыграли актёры Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого, Липецкого драматического театра на Соколе и Липецкого государственного театра кукол.
Режиссёр — Эдуард Ковзан.
Ранее сообщалось, что актриса Виктория Лукина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с артистами старой школы.