Российский фильм попал в финал международного кинофестиваля в Калифорнии

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Российский фильм «Банка» попал в финал международного кинофестиваля Festival Angaelica в Калифорнии (США).
Российский фильм попал в финал международного кинофестиваля в Калифорнии
  • © Кадр из фильма «Банка»

Об этом сообщает Newinform.

Лента, снятая по мотивам одного из ранних рассказов Рэя Брэдбери, представлена в категории «Лучший полнометражный художественный фильм».

В картине сыграли актёры Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого, Липецкого драматического театра на Соколе и Липецкого государственного театра кукол.

Режиссёр — Эдуард Ковзан.

Ранее сообщалось, что актриса Виктория Лукина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с артистами старой школы.

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