МЧС Крыма выпустило штормовое предупреждение

В ближайшие двое суток, 12 и 13 января, в Крыму ожидаются дожди и сильный ветер. МЧС распространило штормовое предупреждение.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В связи с выходом южного циклона в Крыму вечером и до конца суток 12, 13 января ожидается сильный, местами очень сильный дождь, вечером 13 января переходящий в снег, усиление восточного ветра с переходом на северо-западный — 15—20 м/с», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков, в конце текущей недели в Крыму ожидается похолодание до -15 °С мороза.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в Курганской области в ночь с 13 на 14 января температура воздуха опустится до -35 °С.