МЧС Крыма выпустило штормовое предупреждение

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В ближайшие двое суток, 12 и 13 января, в Крыму ожидаются дожди и сильный ветер. МЧС распространило штормовое предупреждение.
МЧС Крыма выпустило штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В связи с выходом южного циклона в Крыму вечером и до конца суток 12, 13 января ожидается сильный, местами очень сильный дождь, вечером 13 января переходящий в снег, усиление восточного ветра с переходом на северо-западный — 15—20 м/с», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков, в конце текущей недели в Крыму ожидается похолодание до -15 °С мороза.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в Курганской области в ночь с 13 на 14 января температура воздуха опустится до -35 °С.

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