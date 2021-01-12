На Сахалине прогнозируют сильный ветер и метель

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В областном управлении МЧС предупреждают, что предстоящей ночью, 13 января, четыре района на Сахалине накроет метель.
На Сахалине прогнозируют сильный ветер и метель
  • РИА Новости

Об этом сообщает astv.ru

Умеренный снег, ветер до 15—20 м/с и метель прогнозируют на территории Южно-Сахалинского, Долинского, Макаровского и Поронайского районов.

В областном центре синоптики обещают до 30 см снежного покрова. Пик выпадения осадков придётся на время с 11:00 до 17:00.

Кроме того, днём в среду, 13 января, на некоторых участках Холмского, Южно-Сахалинского и Долинского районов будет лавиноопасно.

Как ранее сообщал сайт RIA56, в региональном МЧС предупредили жителей Оренбургской области о метелях.

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