Вильфанд предупредил о морозах в столичном регионе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в столичном регионе.

«Да, наступают опасные явления — экстремально холодная погода. Под таким названием понимается ситуация, когда в зимнее время температура как минимум на 7 °С ниже нормы», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, с середины этой недели будет аномалия и температура ниже нормы на 7—10 °С.

«Три дня предполагается такой период. Может быть, и больше. Но уточнять будем завтра», — отметил Вильфанд.

Он также сообщил, что 14 января ожидается заметный снег.

«Эта неделя по прогнозам будет по-настоящему морозной, до -25 °С. Особенно в середине недели, в среду, четверг, пятницу. Предварительные расчёты показывают, что повышение температуры возможно либо в самом конце этой недели, либо в самом начале следующей», — добавил эксперт.

Ранее Екатерина Пестрякова, метеоролог, климатолог, член Русского географического общества, кандидат географических наук, в беседе с URA.RU рассказала о возможной природной аномалии в Сибири и на Урале летом 2021 года.