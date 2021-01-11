Вильфанд предупредил о морозах в столичном регионе
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«Да, наступают опасные явления — экстремально холодная погода. Под таким названием понимается ситуация, когда в зимнее время температура как минимум на 7 °С ниже нормы», — заявил он в беседе с kp.ru.
По его словам, с середины этой недели будет аномалия и температура ниже нормы на 7—10 °С.
«Три дня предполагается такой период. Может быть, и больше. Но уточнять будем завтра», — отметил Вильфанд.
Он также сообщил, что 14 января ожидается заметный снег.
«Эта неделя по прогнозам будет по-настоящему морозной, до -25 °С. Особенно в середине недели, в среду, четверг, пятницу. Предварительные расчёты показывают, что повышение температуры возможно либо в самом конце этой недели, либо в самом начале следующей», — добавил эксперт.
Ранее Екатерина Пестрякова, метеоролог, климатолог, член Русского географического общества, кандидат географических наук, в беседе с URA.RU рассказала о возможной природной аномалии в Сибири и на Урале летом 2021 года.