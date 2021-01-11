В Ростове-на-Дону появился новый объект культурного наследия

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Змиевская балка в Ростове-на-Дону стала объектом культурного наследия.
В Ростове-на-Дону появился новый объект культурного наследия
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Речь идёт о месте захоронения мирных жителей и военнопленных, погибших в 1942 году.

«Решение о включении в перечень приняли власти региона. Ранее здесь находился песчаный карьер, после чего построили кирпичный завод», — отмечается в сообщении.

В настоящее время на этой территории расположены посёлки Западный и 2-й Змиевский.

Ранее kp.ru сообщало, что дом Иоганна Альбрехта на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге признали памятником регионального значения.

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