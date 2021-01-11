В МЧС предупредили жителей Петербурга о метели
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Об этом пишет сайт «Невские новости».
В Петербурге ожидается облачная погода со снегом, днём может быть слабая метель. Об этом предупредили в МЧС, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Отмечается, что температура составит -7...-9 °С днём, -11...-13 °С ночью.
Ветер юго-восточный 4—9 м/с ночью, в дневные часы может усилиться до 13 м/с. На дорогах гололедица.
Как ранее сообщал портал URA.RU, в Курганской области в ночь с 13 на 14 января температура воздуха опустится до -35 °С.