В МЧС предупредили жителей Петербурга о метели

На территории Санкт-Петербурга во вторник, 12 января, ожидается метель.

Об этом пишет сайт «Невские новости».

В Петербурге ожидается облачная погода со снегом, днём может быть слабая метель. Об этом предупредили в МЧС, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Отмечается, что температура составит -7...-9 °С днём, -11...-13 °С ночью.

Ветер юго-восточный 4—9 м/с ночью, в дневные часы может усилиться до 13 м/с. На дорогах гололедица.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в Курганской области в ночь с 13 на 14 января температура воздуха опустится до -35 °С.