Актриса Анастасия Уколова рассказала о сериале «Пассажиры».

«Пассажиры» — это сериал про водителя необычного такси в исполнении Кирилла Кяро. В его старый Mercedes могут попасть только те, кто не успел при жизни разрешить какую-то важную проблему, признаться себе или другим в том, что же не отпускает его из этого мира. Всего в сериале восемь коротких новелл, одна из них — про мою героиню Вику», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам актрисы, её съёмки продолжались три-четыре дня и это была интересная, но самая трудная работа.

Как пояснила Уколова, в «Пассажирах» была всего одна локация — в автомобиле.

«А три мои сцены с длиннющими монологами соединили в один съёмочный день, и получился дубль, который идёт 20 минут. Играешь как в театре: не можешь запнуться, что-то забыть», — сказала она.

Актриса добавила, что было трудно, но Кяро оказал поддержку.

Ранее актриса Виктория Лукина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с артистами старой школы.