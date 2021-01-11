В Казани с начала года выпало 82% осадков от нормы января

Короткая ссылка
В Казани с начала года выпало 27 мм осадков, что составило 82% от нормы января, сообщил председатель комитета внешнего благоустройства исполкома города Игорь Куляжев.
В Казани с начала года выпало 82% осадков от нормы января
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Реальное время».

По словам Куляжева, на улицы Казани выходило в среднем 600 единиц техники в сутки. Всего с начала сезона израсходовали 28 тыс. тонн противогололёдного материала, вывезли 182 тыс. тонн снега.

В областной столице таких осадков в начале месяца не было с 2001 года.

Между тем sova.info сообщает, что обрушившийся на Самару снегопад 10 января оказался не просто сильным, а рекордным: за сутки выпало 65% месячной нормы снега. По данным Приволжского УГМС, подобных по обилию зимних осадков — 20 мм в сутки — не наблюдалось в областной столице 20 лет.

Последний рекорд был установлен в 2001 году, когда за один день выпало 16,9 мм осадков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить