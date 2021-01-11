МЧС предупредило жителей Удмуртии о резком похолодании

Резкое похолодание прогнозируют в Удмуртии 11 января.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по республике и на региональный Гидрометцентр.

Днём в Удмуртии будет облачно, временами небольшой снег. Ветер северо-восточный, 9—14 м/с.

Температура воздуха составит -15...-20 °С.

Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.

Между тем на Кубани синоптики обещают осадки в виде снега и дождя.

Как сообщает портал «Юга.ру», в регионе 11 января ожидается -1...+4 °C.

По данным кубанского Гидрометцентра, будет облачно с прояснениями. В отдельных районах южной части края возможны сильные осадки с налипанием мокрого снега, гололёдом и ухудшением видимости. Ветер — 4—9 м/с, на побережье Чёрного моря — 6—11 м/с, на западе — порывы до 13 м/с.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в Курганской области в ночь с 13 на 14 января температура воздуха опустится до -35 °С.