Синоптик рассказал о наступлении холодов на территории Европейской России

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Первая рабочая неделя января в центральной части Европейской России будет морозной, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик рассказал о наступлении холодов на территории Европейской России
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Вспомним, что такое настоящая русская зима, так как температура будет ниже обычных для этого времени года значений на 6—8 °С», — объяснил он.

По словам синоптика, в понедельник, 11 января, погода будет облачная. Пройдёт небольшой снег, температура составит -7...-12 °С.

Температура в середине недели будет ниже климатической нормы — по ночам до -15...-20 °С, днём — до -15 °С.

«Потеплеет лишь к концу недели. К выходным ночью ожидается до -12...-17 °С, днём — -5...-10 °С», — подытожил синоптик.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.

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