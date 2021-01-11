Синоптик рассказал о наступлении холодов на территории Европейской России

Первая рабочая неделя января в центральной части Европейской России будет морозной, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Вспомним, что такое настоящая русская зима, так как температура будет ниже обычных для этого времени года значений на 6—8 °С», — объяснил он.

По словам синоптика, в понедельник, 11 января, погода будет облачная. Пройдёт небольшой снег, температура составит -7...-12 °С.

Температура в середине недели будет ниже климатической нормы — по ночам до -15...-20 °С, днём — до -15 °С.

«Потеплеет лишь к концу недели. К выходным ночью ожидается до -12...-17 °С, днём — -5...-10 °С», — подытожил синоптик.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.