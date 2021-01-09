Умер художник Валентин Сидоров

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Народный художник СССР профессор МГАХИ имени Сурикова Валентин Сидоров скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба художественного института.
Умер художник Валентин Сидоров
  • © Viktor Chernov/Russian Look
  • globallookpress.com

«Случилось непоправимое горе: сегодня утром после тяжёлой болезни ушёл из жизни замечательный русский живописец, академик, прекрасный писатель, выпускник и профессор нашего института Валентин Михайлович Сидоров», — говорится в сообщении в Facebook.

Основное место в творчестве Сидорова занимают пейзажи и жанровые произведения. Среди его работ «Плывут над землёй облака», «Потянулись птицы к югу», «Святая гора» и другие. Его картины хранятся в том числе в Третьяковской галерее и Русском музее.

В 1987—2009 годах возглавлял Союз художников России. 

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