Умер художник Валентин Сидоров
- © Viktor Chernov/Russian Look
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«Случилось непоправимое горе: сегодня утром после тяжёлой болезни ушёл из жизни замечательный русский живописец, академик, прекрасный писатель, выпускник и профессор нашего института Валентин Михайлович Сидоров», — говорится в сообщении в Facebook.
Основное место в творчестве Сидорова занимают пейзажи и жанровые произведения. Среди его работ «Плывут над землёй облака», «Потянулись птицы к югу», «Святая гора» и другие. Его картины хранятся в том числе в Третьяковской галерее и Русском музее.
В 1987—2009 годах возглавлял Союз художников России.