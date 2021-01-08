МЧС предупредило жителей Оренбургской области о метелях
- РИА Новости
Об этом информирует RIA56.
Западные районы Оренбуржья метель, по прогнозам синоптиков, накроет в ночь на 9 января. В течение дня метель распространится практически по всей территории области.
Метель обещают днём в центральных и восточных районах, южнее ожидаются сильный снегопад и гололёд.
Ранее климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева в беседе с Nation News оценила точность длительных прогнозов погоды.