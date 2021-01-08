МЧС предупредило жителей Оренбургской области о метелях

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Почти во всех районах Оренбургской области ожидается метель, сообщили в региональном МЧС.
МЧС предупредило жителей Оренбургской области о метелях
  • РИА Новости

Об этом информирует RIA56.

Западные районы Оренбуржья метель, по прогнозам синоптиков, накроет в ночь на 9 января. В течение дня метель распространится практически по всей территории области.

Метель обещают днём в центральных и восточных районах, южнее ожидаются сильный снегопад и гололёд.

Ранее климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева в беседе с Nation News оценила точность длительных прогнозов погоды.

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