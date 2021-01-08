Климатолог рассказала о возможной природной аномалии в Сибири и на Урале летом 2021 года

Если антициклон, который господствует на территории Урала и Сибири, сохранится, то лето в 2021 году может оказаться аномально сухим, рассказала метеоролог, климатолог член Русского географического общества кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.

Своим мнением она поделилась в беседе с порталом URA.RU.

По словам климатолога, последние два года в Сибири был устойчивый антициклон. Теперь он пришёл и на Урал. Свойственный ему юго-восточный ветер принёс холодный воздух, из-за антициклона также наблюдается отсутствие осадков. Данная тенденция может сохраниться и до лета, предполагает эксперт.

«Зимой антициклон приносит холодный ветер, а летом — горячий. Думаю, лето тёплое будет, осадков будет меньше. Очень опасаюсь сухого лета. Тренд последних лет — становится суше. Это плохо», — заключила Пестрякова.

Она также отметила, что в этом году наблюдалась другая беспрецедентная аномалия — атмосферное давление повсеместно на Урале было в среднем на 10 мм выше нормы.

Ранее климатолог действительный член Русского географического общества доктор географических наук Нина Зайцева в беседе с Nation News оценила точность длительных прогнозов погоды.