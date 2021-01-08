Синоптики рассказали о погоде на Кольском полуострове

Синоптики Мурманской области рассказали о погоде в регионе.

Как передаёт Nord-News, в пятницу, 8 января, в Мурманской области ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный, умеренный, гололедица.

«Погоду Кольского полуострова будет определять поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидаются небольшой снег, туман и изморозь. Температура воздуха днём -12...-7 °С, местами до -20 °С», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «Известия», на Камчатке зафиксирован новый температурный рекорд.