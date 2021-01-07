Актёр Андрей Мерзликин рассказал о спектакле «Лес».

«Сейчас во МХАТе имени Горького режиссёр Виктор Крамер готовит к постановке комедию Александра Островского «Лес». Я участвую в спектакле, играю роль бедного актёра Несчастливцева», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, Несчастливцев и Счастливцев — артисты, у которых нет денег, работы и табака. Надев бутафорские ордена и взяв игрушечные пистолеты, они решают навестить богатую помещицу Гурмыжскую.

«В её поместье кипит жизнь, полная своих интересов, любовных интриг и шалостей. Там талант не в почёте, деньги всесильны, честь воспринимается чудачеством, а глупость называется умом», — отметил Мерзликин.

Он выразил уверенность, что зрители заново откроют для себя творчество Островского.

Ранее актриса Виктория Лукина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с артистами старой школы.