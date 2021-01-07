Умер журналист Лев Корзун

Журналист ветеран Великой Отечественной войны Лев Корзун скончался на 96-м году жизни, сообщается на сайте Союза журналистов Москвы.

«От имени Союза журналистов Москвы мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Льва Игнатьевича», — говорится в сообщении.

Корзун в 17 лет ушёл на фронт добровольцем. Участвовал в битве на Курской дуге.

Журналист работал вплоть до последнего времени. Недавно вышла его книга «Жизнь, опалённая войной». Всего же он написал и опубликовал более 120 научных работ, несколько рассказов и документальных повестей, множество очерков, публицистических статей и рецензий.