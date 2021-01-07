Умер журналист Лев Корзун

Короткая ссылка
Журналист ветеран Великой Отечественной войны Лев Корзун скончался на 96-м году жизни, сообщается на сайте Союза журналистов Москвы.
Умер журналист Лев Корзун
  • © Союз журналистов Москвы

«От имени Союза журналистов Москвы мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Льва Игнатьевича», — говорится в сообщении.

Корзун в 17 лет ушёл на фронт добровольцем. Участвовал в битве на Курской дуге. 

Журналист работал вплоть до последнего времени. Недавно вышла его книга «Жизнь, опалённая войной». Всего же он написал и опубликовал более 120 научных работ, несколько рассказов и документальных повестей, множество очерков, публицистических статей и рецензий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить