Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Крыму

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Крыму в ближайшие сутки.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Из-за прохождения холодного фронтального раздела 8 и 9 января ожидаются дожди, местами очень сильные.

Усиление юго-западного ветра с переходом в северо-западный составит 15—20 м/с.

В ведомстве отметили, что возможны обрывы ЛЭП, обрушения ветхих и слабо укреплённых конструкций.

Ранее климатолог, действительный член Русского географического общества доктор географических наук Нина Зайцева в беседе с Nation News оценила точность длительных прогнозов погоды.