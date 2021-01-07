Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Крыму
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Из-за прохождения холодного фронтального раздела 8 и 9 января ожидаются дожди, местами очень сильные.
Усиление юго-западного ветра с переходом в северо-западный составит 15—20 м/с.
В ведомстве отметили, что возможны обрывы ЛЭП, обрушения ветхих и слабо укреплённых конструкций.
Ранее климатолог, действительный член Русского географического общества доктор географических наук Нина Зайцева в беседе с Nation News оценила точность длительных прогнозов погоды.