Вильфанд рассказал об особенностях погоды в России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об особенностях погоды в стране.
Вильфанд рассказал об особенностях погоды в России
  • РИА Новости

«Во-первых, это был самый тёплый год за всю историю наблюдений на территории нашей страны. 2020 год был рекордно тёплым повсеместно, за исключением Северо-Кавказского федерального округа. Это удивительно, и крайне маловероятна ситуация, чтобы в последующем повторилось нечто подобное на территории всей огромной страны», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в 2021 году аномалии стали разнонаправленными. Если на европейской территории России в ближайшие дни температура выше нормы примерно на 4—5 °С, то на Урале и в Западной Сибири она ниже нормы на 15—20 °С.

«Опять-таки, невероятно тёплая погода, я бы сказал, апрельская на Таймыре. Температура выше нормы на 25 °С», — отметил Вильфанд.

Ранее климатолог, действительный член Русского географического общества доктор географических наук Нина Зайцева в беседе с Nation News оценила точность длительных прогнозов погоды.

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