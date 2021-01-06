Ника Стрижак рассказала о своих новогодних традициях

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Телеведущая, документалист Ника Стрижак рассказала о своих новогодних традициях.
Ника Стрижак рассказала о своих новогодних традициях
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«Наша главная традиция — встречать Новый год дома с семьёй. Даже раньше, когда наша семья была больше, мы все обязательно приезжали к маме, первый бокал с желаниями под куранты поднимался там», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

Второй традицией Стрижак назвала подарки.

Телеведущая также поделилась своими ожиданиями от 2021 года. По словам Стрижак, она ждёт, чтобы скорее вернулась привычная жизнь.

«Хочу встреч с друзьями не в Zoom, а вживую, чтобы открылись границы», — отметила она.

Ранее председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская в беседе с ФАН рассказала о планах на новогодние каникулы.

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