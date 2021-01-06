Кудрявцева сдала положительный тест на коронавирус

Российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что сдала тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, который дал положительный результат.

По её словам, сначала после похода на ёлку заболела её дочь Маша.

«У меня был куплен билет в Дубай на сегодняшнее число… Для того чтобы вылететь в другую страну, нужно сдать тест на коронавирус… И вот на следующий день приходит положительный результат у меня», — рассказала она в Instagram.

Кудрявцева отметила, что до этого испытывала слабость, но списывала это на усталость на фоне болезни дочери.

В октябре сообщалось, что телеведущий и актёр Михаил Шац переболел коронавирусом.