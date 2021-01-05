Народного артиста России Владимира Коренева похоронили в Москве

Народного артиста России Владимира Коренева, скончавшегося 2 января в возрасте 80 лет, похоронили на Введенском кладбище в Москве.

Об этом информирует ТАСС.

Прощание с актёром прошло на основной сцене «Электротеатра Станиславский», где Коренев служил почти 60 лет.

Отпевание было проведено под тентом у входа на кладбище. С Кореневым простились его родные, друзья и поклонники.

После этого его похоронили рядом с отцом и матерью.

Народный артист России Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни после госпитализации с коронавирусом.