Народного артиста России Владимира Коренева похоронили в Москве

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Народного артиста России Владимира Коренева, скончавшегося 2 января в возрасте 80 лет, похоронили на Введенском кладбище в Москве.
Народного артиста России Владимира Коренева похоронили в Москве
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом информирует ТАСС.

Прощание с актёром прошло на основной сцене «Электротеатра Станиславский», где Коренев служил почти 60 лет.

Отпевание было проведено под тентом у входа на кладбище. С Кореневым простились его родные, друзья и поклонники.

После этого его похоронили рядом с отцом и матерью.

Народный артист России Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни после госпитализации с коронавирусом.

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