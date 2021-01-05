Народного артиста России Владимира Коренева похоронили в Москве
- © РИА Новости / Евгений Одиноков
Об этом информирует ТАСС.
Прощание с актёром прошло на основной сцене «Электротеатра Станиславский», где Коренев служил почти 60 лет.
Отпевание было проведено под тентом у входа на кладбище. С Кореневым простились его родные, друзья и поклонники.
После этого его похоронили рядом с отцом и матерью.
Народный артист России Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни после госпитализации с коронавирусом.