Театры Петербурга покажут более 30 спектаклей с 7 по 10 января

Театры Санкт-Петербурга покажут более 30 спектаклей с 7 по 10 января.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В частности, в Александринском театре пройдут балетные постановки по «Щелкунчику» и «Лебединому озеру».

Также откроются Мариинский театр, Театр имени Ленсовета, ТЮЗ имени Брянцева.

«Мы даём возможность детям побывать на спектаклях. При этом театры должны работать со строгим соблюдением санитарных требований. В зале должно быть не больше 25% зрителей от общей вместимости. Будет вестись контроль за работой театров», — заявил губернатор Александр Беглов.

Ранее актриса Елена Есенина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе в театре «Ленком».