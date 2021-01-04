Спасатели предупредили о сложностях на дорогах в Татарстане из-за непогоды

В ближайшие сутки в Татарстане местами возможны туман, гололедица и снежная каша, предупредили в Гидрометцентре и ГУ МЧС России по республике.

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Об этом сообщает «Бизнес Online». Туман ожидается ночью и утром 5 января. Образование гололедицы прогнозируется ночью и днём. Автомобилистам советуют отказаться от лишних обгонов, опережений, внезапных торможений. Пешеходов призвали к предельной внимательности. Ранее климатолог, действительный член Русского географического общества доктор географических наук Нина Зайцева в беседе с Nation News оценила точность длительных прогнозов погоды.