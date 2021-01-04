Спасатели предупредили о сложностях на дорогах в Татарстане из-за непогоды
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
Туман ожидается ночью и утром 5 января. Образование гололедицы прогнозируется ночью и днём.
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