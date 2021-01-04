Юсиф Эйвазов рассказал о последствиях пандемии для оперы

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Оперный певец Юсиф Эйвазов рассказал о последствиях пандемии для оперы.
Юсиф Эйвазов рассказал о последствиях пандемии для оперы
  • © РИА Новости / Екатерина Лызлова

«К сожалению, пока в мире большой оперы царит хаос. Более того, это похоже на разорвавшуюся бомбу, которая пока зависла в воздухе. Посчитать истинные потери можно будет лишь после того, как пыль и туман после этого взрыва улягутся и всё заработает в привычном режиме», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, работают, возможно, лишь 20% артистов, остальные 80% сидят без работы.

Как отметил Эйвазов, опера не может существовать онлайн, ей нужно вернуться в своё привычное состояние — со зрителями в зале, со сменой декораций.

«В любом случае будем наблюдать за процессом, заботясь о своём здоровье и обеспечении безопасности жизнедеятельности», — добавил он.

Ранее артист балета Жермен Луве в беседе с газетой «Известия» рассказал о премьере «Баядерки» в парижской Opera Bastille.

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