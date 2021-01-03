Синоптики предупредили о морозах до -26 °С в Кирове

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Синоптики предупредили о резких перепадах температуры и сильном ветре в Кирове с 4 по 10 января.
Синоптики предупредили о морозах до -26 °С в Кирове
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт Gismeteo.

В понедельник — четверг ожидаются снегопады, будет пасмурно, -3...-5 °С днём, до -9 °С ночью.

Похолодание прогнозируется к 7 января. Днём будет -8 °С, ночью — до -15 °С. В пятницу ожидается -16 °С и -25 °С соответственно. В субботу будет до -20 °С в дневное время и до -26 °С — в ночное.

В воскресенье, 10 января, синоптики ожидают до -12 °С днём и до -18 °С — ночью.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что синоптики кубанского Гидрометцентра рассказали о погоде в регионе в начале января.

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