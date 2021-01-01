Талызина рассказала о съёмках в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

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Актриса Валентина Талызина рассказала о съёмках фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
Талызина рассказала о съёмках в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
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«На самом деле я на роль Нади не пробовалась. Рязанову бы в голову не пришло мне эту героиню предложить — не видел он меня в этой роли. Но я очень любила и люблю Эльдара Александровича, поэтому и на эпизод сразу согласилась. Две учительницы, подружки, такие сума­шедшие, заваливаются в гости — отличная роль!» — рассказала актриса изданию «Аргументы и факты».

Талызина отметила, что квартиры, в которых жили герои, снимались в районе прос­пекта Вернадского.

Ранее заслуженный артист России Виктор Добронравов в беседе с газетой «Известия» рассказал о фильме Алексея Нужного «Огонь», в котором сыграл пожарного.

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