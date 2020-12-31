Спасатели предупредили о метели на Курилах и Сахалине 1 января
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
На территории Охинского, Ногликского, Углегорского, Томаринского, Холмского, Невельского, Макаровского, Долинского и Корсаковского районов прогнозируется умеренный снег, на побережьях — ветер до 15 — 20 м/с, метель.
Граждан призвали не покидать населённые пункты без крайней необходимости. Туристам рекомендуют переждать непогоду в специально отведённых местах.
Ранее, как сообщало URA.RU, спасатели предупредили, что на юге Тюменской области ожидаются аномальные морозы.