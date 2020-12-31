Синоптики рассказали о погоде в Приморье в новогодние праздники

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Синоптики рассказали о погоде в Приморском крае в новогодние праздники.
Синоптики рассказали о погоде в Приморье в новогодние праздники
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на Примпогоду.

Ожидается влияние сибирского антициклона: ночью температура может достигать -33 °С, в северных районах — до -40 °С, на побережье — до -24 °С.

Максимальная температура в прибрежных районах составит -16...-10 °С.

С 5 по 7 января антициклон немного ослабнет, его сменит западный циклон, который принесёт небольшие осадки. Температура станет выше на 3—5 °С и в ночное, и в дневное время.

После циклона вновь прогнозируется холодная погода.

Ранее, как сообщало URA.RU, спасатели предупредили, что на юге Тюменской области ожидаются аномальные морозы.

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