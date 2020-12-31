В Госдуме поддержали идею отменить налог на прибыль для домов культуры

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Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская поддержала идею отменить налог на прибыль для некоммерческих культурно-досуговых учреждений. Соответствующее письмо она направила в правительство России.
В Госдуме поддержали идею отменить налог на прибыль для домов культуры
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как отметила депутат, в комитет поступают обращения руководителей КДУ с просьбами рассмотреть вопрос об освобождении возглавляемых ими учреждений от такого налога.

На данный момент музеи, театры, библиотеки, учредителями которых являются субъекты Федерации или муниципальные образования, имеют право применять ставку 0% по налогу на прибыль организаций.

По словам Ямпольской, было бы справедливо распространить аналогичную норму на культурно-досуговые учреждения.

«Именно муниципальные учреждения культуры сохраняют за гражданами право на духовное и интеллектуальное развитие, обеспечивают реализацию творческих способностей, воспитывают в человеке любовь к малой родине, высокие нравственные принципы и эстетический вкус», — сказала депутат.

Она добавила, что эти учреждения являются центром общения местных жителей, местом проведения досуга, оказывают благотворное влияние на подрастающее поколение.

Ранее ОТР сообщало, что в посёлке Отрадный Ярославской области открыли Дом культуры.

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