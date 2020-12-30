Актриса Елена Есенина рассказала о работе в «Ленкоме»

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Актриса Елена Есенина рассказала о работе в театре «Ленком».
Актриса Елена Есенина рассказала о работе в «Ленкоме»
  • © kino-teatr.ru

«Спектакль «Вечный обманщик» ставит литовский режиссёр Дайнюс Казлаускас, у меня там роль Марианны. Репетиции очень необычные. Вообще репетировать с режиссёром из Европы — это интересный опыт, потому что у него немного другое видение всего происходящего на сцене», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, также планируется ввод в спектакль «Ва-банк» на роль Юлии Тугиной.

Кроме того, Есенина поделилась воспоминаниями о художественном руководителе «Ленкома» Марке Захарове.

«Мне повезло репетировать последний спектакль Марка Анатольевича — «Капкан». Это был невероятный период в моей жизни, я рада, что успела, увидела мастера в деле», — отметила она.

Как добавила Есенина, Захаров всё подбирал по частям, и одна фраза, одно замечание полностью меняло органику.

Ранее заслуженный артист России Роман Мадянов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.

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