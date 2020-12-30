Проживающая в Загребе россиянка прокомментировала землетрясение

Россиянка, проживающая в Загребе, прокомментировала землетрясение, которое произошло в столице Хорватии днём ранее.

В беседе с Life.ru Ирина заявила, что находилась на улице и было ощущение, что рядом проходит поезд метро, хотя подземки в городе нет.

«У нас весь район, все выбежали на улицу, кто был дома. Несколько часов провели на улице, пока дождик не пошёл. Потому что страшно было возвращаться. У многих всё попадало дома: и телевизоры, и полки с предметами. Но нам повезло. У нас дом достаточно крепкий, такой сейсмоустойчивый», — рассказала она.

По её словам, в городе есть разрушения.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 на территории Хорватии.