Проживающая в Загребе россиянка прокомментировала землетрясение

Короткая ссылка
Россиянка, проживающая в Загребе, прокомментировала землетрясение, которое произошло в столице Хорватии днём ранее.
Проживающая в Загребе россиянка прокомментировала землетрясение
  • Reuters

В беседе с Life.ru Ирина заявила, что находилась на улице и было ощущение, что рядом проходит поезд метро, хотя подземки в городе нет.

«У нас весь район, все выбежали на улицу, кто был дома. Несколько часов провели на улице, пока дождик не пошёл. Потому что страшно было возвращаться. У многих всё попадало дома: и телевизоры, и полки с предметами. Но нам повезло. У нас дом достаточно крепкий, такой сейсмоустойчивый», — рассказала она.

По её словам, в городе есть разрушения.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 на территории Хорватии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить