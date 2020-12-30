В Подмосковье введут бесплатное посещение музеев для детей с 2 по 10 января

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Дети из всех регионов России смогут бесплатно посетить государственные музеи Московской области с 2 по 10 января. Соответствующий электронный сертификат можно получить на сайтах учреждений, которые участвуют в акции.
В Подмосковье введут бесплатное посещение музеев для детей с 2 по 10 января
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на подмосковное Министерство культуры.

Все музеи будут работать согласно новым стандартам безопасности.

В число государственных учреждений входят Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, Серпуховский историко-художественный музей, усадьба «Мураново», Военно-технический музей, музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим».

Ранее ОТР сообщало, что в посёлке Отрадном Ярославской области открыли Дом культуры.

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