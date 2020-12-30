В Подмосковье введут бесплатное посещение музеев для детей с 2 по 10 января
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на подмосковное Министерство культуры.
Все музеи будут работать согласно новым стандартам безопасности.
В число государственных учреждений входят Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, Серпуховский историко-художественный музей, усадьба «Мураново», Военно-технический музей, музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим».
Ранее ОТР сообщало, что в посёлке Отрадном Ярославской области открыли Дом культуры.