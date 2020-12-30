Астролог дала прогноз на 2021 год

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Астролог Светлана Драган дала прогноз на 2021 год.
Астролог дала прогноз на 2021 год
  • Pixabay

«Я думаю, что год будет значительно легче, чем 2020-й. В прошлое уходят самые жёсткие конфигурации планет, которые распадаются и больше не будут диктовать такие жёсткие условия жизни, пугать, тревожить и напрягать», — цитирует эксперта Life.ru.

По словам Драган, непростыми окажутся первые два месяца, а ближе к середине марта уже начинается период просвета или даже рассвета.

Как прогнозирует астролог, 2021-й станет годом возрождения принципов дружественности, попыток объединяться.

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