Астролог дала прогноз на 2021 год

Астролог Светлана Драган дала прогноз на 2021 год.

«Я думаю, что год будет значительно легче, чем 2020-й. В прошлое уходят самые жёсткие конфигурации планет, которые распадаются и больше не будут диктовать такие жёсткие условия жизни, пугать, тревожить и напрягать», — цитирует эксперта Life.ru.

По словам Драган, непростыми окажутся первые два месяца, а ближе к середине марта уже начинается период просвета или даже рассвета.

Как прогнозирует астролог, 2021-й станет годом возрождения принципов дружественности, попыток объединяться.