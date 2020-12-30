В Гильдии киноведов прокомментировали ситуацию с кинотеатрами

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов прокомментировал ситуацию с кинотеатрами.

«Происходящее с долей кино — это не хорошо и не плохо, но 50% из-за коронавируса, конечно. Большие голливудские проекты не вышли на экраны, и эту долю закрыло русское кино», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, есть ленты, которые смотрят по телевизору и которые не собирают деньги, но привлекают аудиторию, а есть проекты, которые смотрят на платформах.

Как отметил Разлогов, считают только кинотеатральный прокат, но это одна десятая доля реального зрительского потенциала.

«Прокат в кино выиграл от коронавируса, но никто не знает, что будет дальше. Возможен кризис кинотеатрального проката, и неизвестно, вылезет ли бизнес из этой ямы вообще», — добавил он.

Ранее Разлогов в беседе с Nation News оценил будущее индустрии кино.