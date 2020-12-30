Артист балета Жермен Луве рассказал о премьере «Баядерки» в Париже

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Артист балета Жермен Луве рассказал о премьере «Баядерки» в парижской Opera Bastille.
Артист балета Жермен Луве рассказал о премьере «Баядерки» в Париже
  • @germainlouvet
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«Публики действительно не было, мы оказались лишены её энергетики, поддержки, аплодисментов, но знали, что она с нами, невидимо присутствует, смотрит балет дома. Конечно, адреналина у исполнителей было немного меньше, но стресс оставался, а главное — танец приносил нам не меньшую радость, чем раньше», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, после всех потрясений, связанных с COVID-19, артисты ощущали необычайный подъём.

«Баядерка» — последний балет Рудольфа Нуреева, который он поставил для Парижской оперы. Как отметил Луве, артист совершил революцию в классическом балете.

«Нуреева отличал мультикультурный подход: его корни, русская школа, нью-йоркский балет Баланчина и многое другое. «Баядерка» в известной степени стала квинтэссенцией всех его постановок. Рудольф понимал, что умирает, и хотел оставить нам своё танцевальное наследие, своё видение балета — великолепного, грандиозного, всеобъемлющего», — пояснил он.

Луве добавил, что каждая партия, особенно мужская, требует большой работы, и, чтобы добиться результата, Нуреев не искал лёгких путей.

В ноябре НТВ сообщало, что Театр балета Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге вернулся на сцену.

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