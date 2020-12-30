На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на востоке Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление страны.
На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
  • Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на побережье соседней с Токио префектуры Ибараки.

Очаг залегал на глубине 60 км.

20 декабря у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2.

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