На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на востоке Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление страны.
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на побережье соседней с Токио префектуры Ибараки.
Очаг залегал на глубине 60 км.
20 декабря у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2.
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