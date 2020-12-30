На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на востоке Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление страны.

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на побережье соседней с Токио префектуры Ибараки. Очаг залегал на глубине 60 км. 20 декабря у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2.