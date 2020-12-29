В музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Небесная мастерская»
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Об этом сообщает телеканал «360».
На выставке «Небесная мастерская» можно увидеть не только экспонаты из прошлого, но и современные образцы.
Министр культуры Московской области Елена Харламова отметила, что сегодня в Подмосковье есть художники и дизайнеры, которые могут вдохнуть в народные промыслы новую жизнь.
«Вместе с носителями многовекового ремесла они создают неповторимые художественные изделия, понятные и любимые всеми нами», — сказала она.
Выставка проводится при поддержке Министерства культуры Московской области и комитета по туризму Московской области.
Ранее сайт kp.ru сообщал о выставке старинных икон в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.