В музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Небесная мастерская»

В День народных промыслов, 29 декабря, в «Новом Иерусалиме» открылась выставка «Небесная мастерская», посвящённая промыслам народов России.

Об этом сообщает телеканал «360».

На выставке «Небесная мастерская» можно увидеть не только экспонаты из прошлого, но и современные образцы.

Министр культуры Московской области Елена Харламова отметила, что сегодня в Подмосковье есть художники и дизайнеры, которые могут вдохнуть в народные промыслы новую жизнь.

«Вместе с носителями многовекового ремесла они создают неповторимые художественные изделия, понятные и любимые всеми нами», — сказала она.

Выставка проводится при поддержке Министерства культуры Московской области и комитета по туризму Московской области.

Ранее сайт kp.ru сообщал о выставке старинных икон в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.