В Ижевске ожидается похолодание до -23 °С

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В последние дни года в Ижевске ожидается похолодание до -23 °С.
В Ижевске ожидается похолодание до -23 °С
  • © РИА Новости / Александр Алпаткин

Об этом пишет izh.kp.ru.

Во вторник, 29 декабря, ожидается солнечная и морозная погода. Температура будет -15...-19 °С днём, -20...-23 °С ночью. Ветер северо-западный, 1—2 м/с.

В среду, 30 декабря, в Ижевске вновь пойдёт снег. Погода будет пасмурной, -16...-21 °С — днём, -15...-16 °С — вечером. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

В четверг, 31 декабря, синоптики обещают пасмурную погоду и температуру -10...-12 °С.

В пятницу, 1 января, прогнозируют небольшой снег и -9 °С днём и вечером.

Ранее портал URA.RU передавал, что в Екатеринбурге ночью 30 и 31 декабря ожидаются морозы до -38 °С.

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