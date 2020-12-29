Дмитрий Крымов рассказал о режиссуре в театре

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Режиссёр Дмитрий Крымов рассказал о работе в театре.
Дмитрий Крымов рассказал о режиссуре в театре
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Первые годы я всё время приходил на свои спектакли. Я ничего не правил, даже не смотрел, просто приходил побыть с актёрами вечером, потому что соскучился по ним. По духу мне ближе всего студенческое сочинительство спектакля», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам Крымова, он бы хотел работать даже с известными артистами как со студентами, чтобы они чувствовали и вели себя соответственно.

«Актёр, который ждёт от меня точных указаний или думает, что я не буду ждать от него никаких предложений, он мне не нужен, он будет мне только мешать, даже если он хороший актёр. Режиссура «пришёл — поставил — ушёл» мне совершенно неинтересна», — отметил он.

Как считает Крымов, требуется компания понимающих людей.

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