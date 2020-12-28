В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности в горах с 28 по 30 декабря.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По данным спасателей, в горном кластере существует вероятность схода лавин выше 2500 м.

«Вследствие схода лавин могут возникнуть чрезвычайные происшествия. В частности, могут повредиться линии электропередачи, здания, канатные и автомобильные дороги, а также повышается вероятность травмирования туристов вне горнолыжных трасс», — уточнили в ведомстве.

Граждан призвали не выходить в горы в непогоду и избегать склоны с крутизной более 30 градусов.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.