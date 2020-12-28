В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности в горах

Короткая ссылка
В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности в горах с 28 по 30 декабря.
В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности в горах
  • Pixabay

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По данным спасателей, в горном кластере существует вероятность схода лавин выше 2500 м.

«Вследствие схода лавин могут возникнуть чрезвычайные происшествия. В частности, могут повредиться линии электропередачи, здания, канатные и автомобильные дороги, а также повышается вероятность травмирования туристов вне горнолыжных трасс», — уточнили в ведомстве.

Граждан призвали не выходить в горы в непогоду и избегать склоны с крутизной более 30 градусов.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить