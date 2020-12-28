В Свердловской области прогнозируют похолодание до -38 °С

По данным синоптиков Уральского управления Гидрометцентра, в новогоднюю ночь в Свердловской области похолодает до -38 °С.

Об этом сообщает tagilcity.ru.

В понедельник, 28 декабря, с европейской территории России на Урал пришёл циклон, который принёс холодный арктический воздух, сообщает главный синоптик учреждения Галина Шепоренко.

В последние дни этого года и в первые дни нового ожидаются морозы -27...-32 °С. Значительных осадков не ожидается. На севере и востоке региона прогнозируют до -38 °С, днём — -21...-26 °С.

По данным синоптиков, мороз ослабеет до -16 °С к 3 января.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.