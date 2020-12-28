В Госдуме предложили ввести статус общественного инспектора для желающих помочь в сохранении памятников

В России предложили присваивать статус общественного инспектора гражданам, готовым оказывать помощь в сохранении объектов культурного наследия. Соответствующий законопроект намерена внести заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Депутат предварительно согласовала документ с Министерством культуры.

Согласно инициативе, общественные инспекторы станут участвовать в выявлении и профилактике нарушений в отношении памятников, пропагандировать знания и нормы поведения в сфере охраны культурного наследия.

Стать таким инспектором смогут совершеннолетние граждане России, прошедшие аттестацию в федеральном или региональном Минкультуры. Статус нужно будет подтверждать через переаттестацию раз в три года.

Как считает Костенко, законопроект позволит сделать работу органов охраны объектов культурного наследия более эффективной.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в Москве утвердили предмет охраны дома Александра Лобанова-Ростовского.