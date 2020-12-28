В Госдуме предложили ввести статус общественного инспектора для желающих помочь в сохранении памятников

Короткая ссылка
В России предложили присваивать статус общественного инспектора гражданам, готовым оказывать помощь в сохранении объектов культурного наследия. Соответствующий законопроект намерена внести заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко.
В Госдуме предложили ввести статус общественного инспектора для желающих помочь в сохранении памятников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Депутат предварительно согласовала документ с Министерством культуры.

Согласно инициативе, общественные инспекторы станут участвовать в выявлении и профилактике нарушений в отношении памятников, пропагандировать знания и нормы поведения в сфере охраны культурного наследия.

Стать таким инспектором смогут совершеннолетние граждане России, прошедшие аттестацию в федеральном или региональном Минкультуры. Статус нужно будет подтверждать через переаттестацию раз в три года.

Как считает Костенко, законопроект позволит сделать работу органов охраны объектов культурного наследия более эффективной.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в Москве утвердили предмет охраны дома Александра Лобанова-Ростовского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить