В Госдуме предложили ввести статус общественного инспектора для желающих помочь в сохранении памятников
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Депутат предварительно согласовала документ с Министерством культуры.
Согласно инициативе, общественные инспекторы станут участвовать в выявлении и профилактике нарушений в отношении памятников, пропагандировать знания и нормы поведения в сфере охраны культурного наследия.
Стать таким инспектором смогут совершеннолетние граждане России, прошедшие аттестацию в федеральном или региональном Минкультуры. Статус нужно будет подтверждать через переаттестацию раз в три года.
Как считает Костенко, законопроект позволит сделать работу органов охраны объектов культурного наследия более эффективной.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в Москве утвердили предмет охраны дома Александра Лобанова-Ростовского.