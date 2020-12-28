В Приморье синоптики прогнозируют похолодание

По прогнозам метеослужбы, антициклон принесёт в Приморский край морозы.

Об этом пишет vostokmedia.com.

Как сообщает Примгидромет, ночами столбики термометров опустятся до -22...-30 °С, в горных районах — до -38 °С. На побережье будет чуть теплее — около -15...-21 °С.

Максимальная температура составит -15...-22 °С. В среднем будет на 5—8 градусов холоднее климатической нормы по всему краю.

Возможен небольшой снег в середине недели в отдельных районах Приморья.

Во Владивостоке ночью — -19...-22 °С, днём — -15...-18 °С. Будет дуть сильный северный ветер.

Ранее портал URA.RU сообщал, что в Сургуте из-за сильных морозов энергетики работают в режиме повышенной готовности.