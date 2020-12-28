На портале «Узнай Москву» появился квест по новогодним советским фильмам

Онлайн-квест по новогодним фильмам, снятым советскими режиссёрами, появился на портале «Узнай Москву».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Пользователи смогут ответить на вопросы о фильмах «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Чародеи», «Покровские ворота» и другие.

«Ответив на вопросы, пользователи смогут освежить в памяти эпизоды из любимых кинолент и узнать больше об истории их создания», — сказал куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Как ранее сообщала «Вечерняя Москва», на портале «Узнай Москву» появился онлайн-маршрут, посвящённый музею-заповеднику «Царицыно».