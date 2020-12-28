Синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни Нового года

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Практически только в ближайшие сутки погоду в столичном регионе будет определять антициклон. У нас погода будет преобладать облачная с прояснениями и ещё довольно морозная. В ночь на 29 декабря существенных осадков не ожидается, а вот днём во вторник уже местами может опускаться небольшой снежок. Минимальная температура в Москве — -9...-11 °С, по области местами температура может понизиться до -15 °С», — подчеркнула специалист.

Метеоролог добавила, что дневная температура в столице составит -4...-6 °С, по области — -2...-7 °С.

«Завтра будет усиливаться юго-восточный ветер, местами порывы могут достигать 12—14 м/с, поэтому будет ощущение, что на улице пронзительно холодно», — отметила она.

По словам Поздняковой, 30 декабря атмосферное давление начнёт понижаться, «власть над погодой перейдёт к обширному атлантическому циклону».

«В ночь на 30 декабря у нас временами снег... Температура начнёт повышаться, ночью в Москве уже -4...-6 °С, дневная температура в Москве 0...-2 °С, хотя по области может сохраниться лёгкий морозец: в ночные часы до -7 °С. 31 декабря облачно, местами небольшие осадки. В ночные часы в Москве порядка 0...-2 °С, по области — до -5 °С, дневная температура — около 0 °С», — пояснила синоптик.

Она также заявила, что практически такая же погода будет в новогоднюю ночь.

«Температура воздуха в городе будет около 0 °С, но прогнозы показывают, что уже в течение 1 января днём она будет понижаться, и 2 января вновь будет приниматься небольшой снежок, температура станет отрицательной, в течение всех суток до -5 °С», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 28 декабря, ожидается до -7 °С.