В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на востоке Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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