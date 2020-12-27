В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на востоке Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
- © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Эпицентр находился в 10 км к западу от города Сивридже.
Очаг залегал на глубине 2 км.
Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.
26 декабря землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано на востоке Узбекистана.
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