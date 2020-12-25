В Мурманской области разрешили устраивать уличные театральные представления

В Мурманской области на улицах разрешили устраивать театральные представления. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Андрей Чибис в пятницу, 25 декабря.

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Об этом сообщает Nord-News. «Главное условие — соблюдение социальной дистанции зрителями», — уточнили в оперштабе Заполярья. Решение принято с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки и на основании предложений главного санитарного врача Мурманской области. Мурманские театры остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса. Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.