В Мурманской области разрешили устраивать уличные театральные представления

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В Мурманской области на улицах разрешили устраивать театральные представления. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Андрей Чибис в пятницу, 25 декабря.
В Мурманской области разрешили устраивать уличные театральные представления
  • © РИА Новости / Евгения Новоженина

Об этом сообщает Nord-News.

«Главное условие — соблюдение социальной дистанции зрителями», — уточнили в оперштабе Заполярья.

Решение принято с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки и на основании предложений главного санитарного врача Мурманской области.

Мурманские театры остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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