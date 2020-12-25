В Мурманской области разрешили устраивать уличные театральные представления
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Об этом сообщает Nord-News.
«Главное условие — соблюдение социальной дистанции зрителями», — уточнили в оперштабе Заполярья.
Решение принято с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки и на основании предложений главного санитарного врача Мурманской области.
Мурманские театры остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса.
Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.